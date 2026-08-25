Новый британский премьер привычно вписался за Киев

Лондон вновь выступил в роли главного энтузиаста в деле поддержки Украины. Свой первый в должности премьер-министра зарубежный визит Энди Бёрнем нанес именно в Киев, где 24 августа принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Под впечатлением от визита британский премьер заявил, что вместе с другими европейскими лидерами будет просить президента США Дональда Трампа поделиться с Киевом ракетами-перехватчиками для Partiot, притом что тот уже не раз давал понять, что этих ракет американцам самим не хватает. Ближайшая возможность уговорить главу Белого дома представится британскому премьеру уже в сентябре, когда он отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем

Фото: Henry Nicholls / Reuters Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сразу после смены власти в Великобритании по умолчанию считалось: если в чем Энди Бёрнем и будет в точности следовать по пути своего предшественника Кира Стармера, так это в политике по отношению к Украине. Премьер Бёрнем эти ожидания оправдал. 24 августа, в День независимости Украины, он приехал в Киев с первым зарубежным визитом в качестве главы британского правительства. Хотя кроме него в украинскую столицу съехалось немало европейских лидеров, из глав «евротройки» он оказался единственным участников торжеств, обратило внимание издание Politico. Правда, у немецкого канцлера Фридриха Мерца и французского президента Эмманюэля Макрона нашлись уважительные причины воздержаться от поездки: у первого было много дел в связи с приближающимися земельными выборами, а второй 24-го числа принимал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Бёрнему удалось порадовать хозяина мероприятия — президента Украины Владимира Зеленского — не только личным присутствием.

Вечером 24 августа в интервью Bloomberg он заявил, что вместе с другими европейскими лидерами планирует использовать вероятную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы убедить его поделиться с Киевом запасами ракет-перехватчиков к Patriot перед трудной для Украины зимой.

«Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре. Я еще не подтвердил все детали, но, вероятно, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно ясно понимаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель»,— заявил премьер перед отъездом из Киева.

Он добавил, что ряд европейских лидеров рассматривают возможность провести на полях ГА ООН встречу «коалиции желающих» — очевидно, в расчете на то, чтобы голос украинского лобби был услышан американской стороной.

Зеленский уже не раз — буквально при каждой возможности — обращался к США с просьбой помочь Украине получить ракеты-перехватчики для Patriot, без которых украинская ПВО не может перехватывать российские баллистические ракеты. 22 августа он заявил журналистам, что к зиме стране необходимо 300 штук. Ранее же он утверждал, что, если Киеву удастся закупить (на деньги европейских союзников) хотя бы 5% американского запаса ракет для Patriot, то страна переживет зиму, а если 10% — то и вовсе сможет сбивать все российские баллистические ракеты.

Однако война в Иране серьезно истощила запасы ракет для Patriot в США, что привело к задержкам их поставок европейским союзникам для нужд Украины.

На летнем саммите НАТО в Анкаре Трамп было пообещал предоставить Киеву лицензию на производство ракет для комплексов Partiot. Однако довольно быстро глава Белого дома взял свои слова назад.

Зато британцы решили, что будут помогать Украине, чем могут. В ходе визита в Киев Энди Бёрнем объявил о решении Великобритании разрешить европейской оборонной компании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow/SCALP, чтобы помочь Киеву создать их собственную версию. Правда, это займет немало времени.

В Кремле к таким планам ожидаемо отнеслись негативно.

«Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования»,— прокомментировал эту новость 24 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нынешние события пришлись на момент появления сообщения британской газеты The Times о намерении России снизить уровень отношений с Лондоном. По утверждению издания, завершение работы посла РФ в Лондоне Андрея Келина является «попыткой оказать влияние на позицию Великобритании по Украине». Однако российское посольство эти утверждения оперативно опровергло. «Ничто в предоставленном газете комментарии не подразумевает намерения российской стороны понизить уровень дипломатических отношений между нашими двумя странами. Подобные выводы являются исключительно авторской трактовкой и основаны на предположениях неназванных источников»,— говорится в сообщении посольства.

Наталия Портякова