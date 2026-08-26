1 июля 1862 года император Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме». Это был первый документ, определивший структуру библиотеки этих музеев, от которой ведет свою историю современная Российская государственная библиотека (РГБ). К 1917 году фонд библиотеки насчитывал 1,2 млн единиц хранения. В 1925-м ее преобразовали в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина. В 1928–1958 годах построено главное здание библиотеки на Воздвиженке.

Сегодня библиотека является федеральным государственным бюджетным учреждением, находится в ведении Минкульта. Это общегосударственное хранилище документов, научно-исследовательский и культурный центр. Входит в первую десятку крупнейших публичных библиотек мира. Объем фондов превышает 50 млн единиц. В РГБ действуют 34 читальных зала, зарегистрировано около 440 тыс. читателей. 3,5 млн документов оцифровано и входит в состав электронной библиотеки. Гендиректор с 2018 года — Вадим Дуда.