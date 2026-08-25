Группа экс-футболистов Players’ Voice призвала к структурным изменениям в FIFA
В одну из самых обсуждаемых тем в футбольных разделах ведущих европейских изданий превратился пост, появившийся накануне в аккаунте X известного в прошлом защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэля Сильвестра. За несколько часов он собрал более полмиллиона просмотров. Публикация под заголовком «Enough is Enough» («Хватит значит хватит») по форме похожа на коллективное заявление от лица представителей футбольного сообщества или по крайней мере коллег господина Сильвестра.
Он является членом входящей в FIFA структуры Players’ Voice, основная задача которой — борьба с проявлениями расизма в футболе. В группе трудятся такие знаменитости, как либериец Джордж Веа, тоголезец Эмманюэль Адебайор, ивуариец Дидье Дрогба, француз Блез Матюиди, аргентинец Хуан Пабло Сорин. Структуру иногда даже называют FIFA Legends, имея в виду авторитет и узнаваемость игроков.
Авторы заявления утверждают, что в FIFA «необходимы изменения», а рассказать об этом их заставили «недавние события», показавшие, что организация «все дальше отходит» от своих «базовых ценностей». Они уточняют, что настаивают на «структурных» реформах с целью обеспечить «прямой голос» при принятии ключевых решений болельщикам и футболистам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Легенды подали голос против Джанни Инфантино».
Призыв группы экс-футболистов Players’ Voice к структурным изменениям в FIFA инициирован после скандала, связанного с попыткой президента FIFA Джанни Инфантино передать права на основные турниры, включая чемпионаты мира, частным инвесторам через структуру FIFA Forward Enterprise (FFE). Это вызвало резкое сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и крупных футбольных организаций, таких как UEFA, AFC и CONCACAF, что в итоге привело к отказу Инфантино от проекта.
Футбольные фанаты также запустили петицию с призывом к отставке Джанни Инфантино с поста президента FIFA, обвиняя его в попытке продать чемпионат мира частным инвесторам. Альянс болельщиков из всех шести конфедераций FIFA, включая Ассоциацию футбольных болельщиков Европы (FSE), требует управленческих реформ в организации. В августе 2026 года Федерация футбола США (US Soccer) совместно с Канадской футбольной ассоциацией, Карибским футбольным союзом и Центральноамериканским футбольным союзом также призвали к значимым изменениям, которые укрепят управление, прозрачность и подотчетность FIFA.
В августе 2026 года Джанни Инфантино активно продвигал идею увеличения числа сборных, участвующих в мировом первенстве, с 48 до 64, что может быть реализовано к чемпионату мира 2030 года. Это предложение рассматривается как способ укрепить его пошатнувшуюся позицию после скандала с правами, так как за расширение турнира выступают страны второго и третьего футбольных эшелонов, чьи голоса необходимы для переизбрания президента FIFA в марте следующего года.