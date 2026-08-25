Группа экс-футболистов Players’ Voice призвала к структурным изменениям в FIFA

В одну из самых обсуждаемых тем в футбольных разделах ведущих европейских изданий превратился пост, появившийся накануне в аккаунте X известного в прошлом защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэля Сильвестра. За несколько часов он собрал более полмиллиона просмотров. Публикация под заголовком «Enough is Enough» («Хватит значит хватит») по форме похожа на коллективное заявление от лица представителей футбольного сообщества или по крайней мере коллег господина Сильвестра.

Он является членом входящей в FIFA структуры Players’ Voice, основная задача которой — борьба с проявлениями расизма в футболе. В группе трудятся такие знаменитости, как либериец Джордж Веа, тоголезец Эмманюэль Адебайор, ивуариец Дидье Дрогба, француз Блез Матюиди, аргентинец Хуан Пабло Сорин. Структуру иногда даже называют FIFA Legends, имея в виду авторитет и узнаваемость игроков.

Авторы заявления утверждают, что в FIFA «необходимы изменения», а рассказать об этом их заставили «недавние события», показавшие, что организация «все дальше отходит» от своих «базовых ценностей». Они уточняют, что настаивают на «структурных» реформах с целью обеспечить «прямой голос» при принятии ключевых решений болельщикам и футболистам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Легенды подали голос против Джанни Инфантино».