Легенды подали голос против Джанни Инфантино

Очередным ударом по имиджу Джанни Инфантино и его шансам сохранить пост президента Международной федерации футбола (FIFA) после грандиозного скандала с попыткой передать права на ее основные турниры частным инвесторам стал призыв к радикальным переменам в организации от знаменитых в прошлом игроков. Что самое неприятное для Инфантино, его инициировали члены комиссии Players’ Voice, входящей в структуру его федерации.

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Фото: Teresa Suarezв / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Teresa Suarezв / Reuters

25 августа в одну из самых обсуждаемых тем в футбольных разделах ведущих европейских изданий превратился пост, появившийся накануне в аккаунте X известного в прошлом защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэля Сильвестра. За несколько часов он собрал более полмиллиона просмотров.

Публикация под заголовком «Enough is Enough» («Хватит значит хватит») по форме похожа на коллективное заявление от лица представителей футбольного сообщества или по крайней мере коллег господина Сильвестра. Он является членом входящей в FIFA структуры Players’ Voice, основная задача которой — борьба с проявлениями расизма в футболе. В группе трудятся такие знаменитости, как либериец Джордж Веа, тоголезец Эмманюэль Адебайор, ивуариец Дидье Дрогба, француз Блез Матюиди, аргентинец Хуан Пабло Сорин. Структуру иногда даже называют FIFA Legends, имея в виду авторитет и узнаваемость игроков.

Авторы заявления утверждают, что в FIFA «необходимы изменения», а рассказать об этом их заставили «недавние события», показавшие, что организация «все дальше отходит» от своих «базовых ценностей».

Они уточняют, что настаивают на «структурных» реформах с целью обеспечить «прямой голос» при принятии ключевых решений болельщикам и футболистам.

BBC, The Guardian и другие медиаресурсы интерпретировали пост, который разместили в своих соцсетях и многие футбольные звезды, не работающие в Players’ Voice, как очередную атаку на президента FIFA Джанни Инфантино по мотивам главного футбольного скандала последних лет. Речь о скандале, возникшем в конце июля из-за попытки Инфантино создать структуру FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а часть самих прав отдать частным инвесторам. Она вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и крупных футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF). Инфантино в итоге отказался от проекта, но последствия скандала уже точно оказались для него чрезвычайно серьезными.

Джанни Инфантино, возглавляющий FIFA восемь лет, твердо рассчитывал переизбраться на новый президентский срок на выборах, которые состоятся в марте будущего года в Рабате.

Реакция на его инициативу продемонстрировала, что он стремительно теряет симпатии людей, имеющих большой вес в футболе.

Более того, это уже не первый случай, когда стало очевидно, что даже внутри FIFA у Инфантино есть противники. Так, ему пришлось уволить ключевого советника Карлоса Кордейро и операционного директора федерации Кевина Ламура, критиковавших его деятельность. А несколько дней назад выяснилось, что отказался от поддержки Инфантино из-за «утраты доверия» вице-президент FIFA Шандор Чани. Что касается главного оппонента Джанни Инфантино — президента UEFA Александра Чеферина, то в минувший уикенд он дал понять, что не видит, как тот может удержаться на своем посту, предположив, что у руководителя мирового футбола есть сейчас две «опции». Одна заключается в том, чтобы добровольно уйти в отставку, вторая — в участии в выборах против заведомо более сильного кандидата. Правда, сам господин Чеферин баллотироваться не собирается.

Между тем именно футболисты, чье мнение, как говорил Джанни Инфантино, для него обладает громадной ценностью, более или менее единым фронтом против него еще не выступали. Впрочем, насчет того, насколько этот фронт един, кое-какие сомнения все же остаются. Скажем, публикация поста Players’ Voice практически совпала с интервью CNN камерунской футбольной легенды Самюэля Это’о. Господин Это’о в нем подчеркнул, что, на его взгляд, господин Инфантино «не делал ничего неправильного», а его проект был бы полезен как минимум «нам, африканцам».

Алексей Доспехов