Полиция завершила расследование дела против зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова

Полиция завершила расследование уголовного дела зампреда ВЭБ.РФ, члена совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова, в ближайшее время он вместе с адвокатами начнет читать собранные следствием материалы. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, совершенное десять лет назад при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Еще одним фигурантом является экс-гендиректор «Аэрофлота» и бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов.

О завершении расследования уголовного дела 47-летнего Артема Довлатова стало известно 24 августа. В этот день с интервалом в четыре часа состоялись два судебных заседания: сначала Тверской райсуд столицы по ходатайству следователей ГУ МВД по Москве в очередной раз продлил срок домашнего ареста обвиняемого, теперь до 20 октября, затем уже Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобы защиты на эту меру пресечения, назначенную ранее. Адвокаты настаивали на ее незаконности и необоснованности, указывая на «отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности к расследуемым деяниям, «положительные данные о личности» господина Довлатова», его семейное положение, «на несоответствие закону наложенных запретов и ограничений» и т. п. Защита предлагала заменить домашний арест на запрет определенных действий, но своего не добилась.

В ближайшее время Артем Довлатов и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела. Защита ситуацию не комментирует и отношение фигуранта к предъявленному ему обвинению “Ъ” излагать не стала, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения от своего клиента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санация пригодилась для чтения»