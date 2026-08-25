Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 3,5 млн руб. в месяц

Максимальная стоимость аренды жилья в Москве составляет 3,5 млн руб. в месяц. За эту сумму предлагают снять двухуровневую квартиру в центральном районе города — Хамовники, пишет ТАСС со ссылкой на исследование топ-100 самых дорогих квартир агентства «Intermark Аренда».

За первые шесть месяцев 2026 года средняя стоимость жилья из рейтинга увеличилась на 2% год к году и составила 1,61 млн руб. в месяц. Рост показателя аналитики связывают с появлением в списке более премиальных квартир. Причем ставки аренды всех квартир из рейтинга начинаются от 1 млн руб. в месяц, а 46% из них — от 1 млн до 1,3 млн руб. в месяц. Лидерами по числу дорогостоящих предложений в июле стали локации между Арбатом и Кропоткинской (23%), а также Фрунзенской (21%).

В первом квартале 2026 года отмечалось резкое снижение числа сделок аренды элитной недвижимости (-15% год к году) при росте среднего чека на 10% и требований нанимателей. Рынок остался почти без корпоративных арендаторов, их долю оценивали примерно в 10% от общего объема элитной аренды Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полмиллиона за съем».