Полмиллиона за съем

Рынок аренды элитного жилья в Москве пытается заместить почти исчезнувший сегмент нанимателей — корпоративных арендаторов. Их активность резко сократилась после 2022 года и с тех пор практически не восстановилась. Количество сделок аренды упало на фоне роста среднего чека, требования нанимателей к жилью ощутимо повысились.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В обзоре итогов зимы на рынке аренды элитного жилья в Москве эксперты «Intermark Аренда» зафиксировали незначительное оживление, в том числе за счет отложенного корпоративного спроса. Однако число сделок в первом квартале снизилось на 15% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Средний чек арендованной квартиры за этот же период вырос на 10%. На рынке сохраняется ощутимый разрыв между предлагаемыми и запрашиваемыми ставками.

Средний бюджет сделки на 52% ниже среднего бюджета предложения, которое достигает 488 тыс. руб. в месяц.

До 2022 года на корпоративный спрос приходилось 30–40% сделок, так как были активны международные компании и распространена практика релокационных пакетов для экспатов, говорит генеральный директор «Intermark Аренда» Елена Куликова. «Если оценивать исключительно корпоративные контракты, их доля сейчас составляет около 10% рынка элитной аренды Москвы»,— констатирует она.

У директора департамента вторичных продаж «Экосистемы Kalinka» Дмитрия Межинского похожие оценки. «До 2022 года доля корпоративных сделок в спросе достигала 30–40%, к середине 2023 года она упала до 10%. В последующие годы спрос немного выровнялся на фоне адаптации бизнеса к новым условиям и возвращению части компаний. Но относительно пиковых значений 2021 года в этом году спрос со стороны корпоративных нанимателей будет на 20–20% ниже»,— считает он.

По словам Елены Куликовой, сейчас корректнее говорить не о корпоративном спросе в классическом понимании, а о более широком сегменте деловых переездов. Классический корпоративный сегмент сократился, но вырос совокупный спрос, связанный с деловыми переездами. «Его формируют не только компании, напрямую арендующие жилье для сотрудников, но и самостоятельные арендаторы из числа топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов, которые переезжают в Москву по работе»,— поясняет она. По данным «Intermark Аренда», сейчас совокупная доля таких деловых переездов, включая корпоративные и частные сделки, связанные с трудовой релокацией, составляет около 15–18% рынка элитной аренды. «Именно этот сегмент растет в последние годы»,— подчеркивает госпожа Куликова.

Из-за изменения структуры и объема качество спроса тоже стало другим. Если раньше это были преимущественно западные экспаты с долгосрочными контрактами, то сейчас рынок формируют сотрудники российских компаний, а также представители бизнеса из стран Азии и Ближнего Востока. «Контракты стали более гибкими по срокам, но требования к локации, инфраструктуре и качеству объектов — заметно выше»,— говорит Елена Куликова.

Вместо востребованной до 2022 года атмосферной недвижимости — исторических домов с высокими потолками, каминами, архитектурной аутентичностью в знаковых районах Москвы — современным арендаторам нужна более прагматичная, так как они ориентируются на качество повседневной жизни.

«Для российских и иностранных топ-менеджеров, переезжающих в Москву по работе, в приоритете современные жилые комплексы с подземным паркингом, часто сразу на два машино-места, новый или недавно обновленный ремонт. Существенно вырос запрос на готовый продукт, не требующий дополнительных вложений или адаптации под арендатора»,— перечисляет госпожа Куликова.

«Полный комплект мебели и техники, функциональный интерьер квартир. Три-четыре комнаты, с двумя санузлами, часто с отдельным помещением для домашнего персонала, у которого тоже должны быть свои туалет и душевая. ЖК на огороженной, охраняемой территории, с консьерж-сервисом»,— рассказывает Дмитрий Межинский.

Все большее значение приобретает инфраструктурная составляющая: наличие фитнес-центра, сервисов внутри комплекса, близость хороших школ и городская среда. «Поэтому сегодня особенно востребованы проекты квартальной застройки, где арендаторы получают не только квартиру, но и полноценную среду для жизни семьи»,— подчеркивает госпожа Куликова. По ее прогнозу, вместе с ростом деловой активности и внутренней мобильности управленческих кадров доля деловых переездов в среднесрочной перспективе может увеличиться до 20–25% от общего объема арендного спроса.

Екатерина Геращенко