Пашинян предложил создать в парламенте следственную комиссию по вопросам церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил создать в парламенте следственную комиссию по вопросам Армянской апостольской церкви (ААЦ). Цель — не допустить, чтобы «в стране было государство в государстве», заявил он на заседании парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Программа реформ Армянской апостольской церкви четко сформулирована: правила добропорядочного поведения и четкие механизмы их соблюдения. Как мы можем терпеть, когда посягают на целостность нашей святыни?» — сказал господин Пашинян (трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента Армении). По его словам, в ближайший месяц правительство Армении опубликует доклад «о кризисе в Армянской апостольской святой церкви».

Отношения высшего руководства ААЦ с властями Армении обострились в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинившие премьер-министра в потере контроля над Карабахом. Католикос всех армян Гарегин II призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр, в свою очередь, требовал, чтобы католикос покинул пост предстоятеля ААЦ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян повышает ставки в борьбе с церковью».