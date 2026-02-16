Никол Пашинян повышает ставки в борьбе с церковью

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, отставки которого добивается премьер-министр Никол Пашинян. Предстоятелю Армянской апостольской церкви и нескольким епископам запретили выезжать из страны прямо перед съездом духовенства в Австрии, который посвящен конфликту армянских священнослужителей с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

16 февраля представители Армянской апостольской церкви (ААЦ) прибыли в австрийский город Санкт-Пельтен, где пройдет собрание армянских епископов. Первые прибывшие в Австрию священнослужители заявили о планах донести до международного сообщества информацию о внутриполитической ситуации в Армении и дать оценку действиям правительства.

Решение провести Архиерейское собрание армянских епископов за рубежом, а не в Армении стало беспрецедентным. Представители ААЦ объяснили это «развязанной против церкви кампанией и давлением на духовенство». Никол Пашинян же настаивал, что созыв епископов необходим для использования «марионеточного католикосата в руках определенных сил» как инструмента против Армении.

Участвовать в съезде должен был и Гарегин II. Однако 15 февраля Генпрокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении предстоятеля армянской церкви и запретила ему покидать страну.

Поводом стали разбирательства с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном. В январе католикос отстранил его от должности формально из-за «канонических проступков». Фактически поводом стало то, что тот поддержал группу иерархов, требовавших отставки главы ААЦ. В итоге Арман Сароян подал в суд, который потребовал восстановить его в должности. Гарегин II отказался исполнять постановление светского суда, касающееся церковных вопросов, и лишил священника сана. На основании этого шага Гарегину II предъявлено обвинение в препятствовании исполнению судебного акта.

В заявлении ААЦ произошедшее названо незаконным, антиконституционным и безосновательным решением, которое носит «политический характер». Представители церкви также осудили запрет на выезд из Армении шести членам Верховного духовного совета, которые также должны были присутствовать на съезде в Австрии.

Уголовное преследование католикоса стало продолжением долгого конфликта церкви и армянского правительства. Никол Пашинян еще летом 2025 года призывал католикоса уйти в отставку, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер даже разработал собственный план по переизбранию главы ААЦ, хотя у главы правительства нет таких полномочий.

Впоследствии в отношении нескольких священнослужителей возбудили уголовные дела, в том числе по статье о подготовке к насильственной смене власти, а Никол Пашинян и вовсе сообщал о предотвращении «масштабного и зловещего плана криминального олигархического духовенства». Именно в период нарастающего напряжения между духовенством и властью под арестом оказался российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, выступивший в защиту церкви.

Претензии Никола Пашиняна к католикосу возникли далеко не в прошлом году.

Оставаясь фактически единственным независимым от властей институтом, исторически обладающим высоким уровнем доверия общества, армянская церковь не раз выступала с критикой премьера и его правительства.

После того как Армения в 2020 году проиграла во второй карабахской войне, Гарегин II призывал к отставке Никола Пашиняна. А переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана в 2023 году предстоятель ААЦ связывал с ошибочными решениями правительства и требовал обеспечить возвращение покинувших регион карабахских армян в свои дома, что противоречило стремлению властей договориться о мире с Азербайджаном.

Все острее эта критика ощущалась, учитывая грядущие в июне этого года парламентские выборы. Никол Пашинян выстраивает предвыборную кампанию, настаивая на том, что он и его правительство остаются гарантами достигнутого мира с Азербайджаном. На этом фоне высказывания представителей церкви о потере Нагорного Карабаха наносят сильный урон правящей партии «Гражданский договор», чей уровень поддержки и без того в среднем не превышает 15–16%.

Примечательно, что за несколько дней до возбуждения уголовного дела против католикоса армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила, что «международные партнеры» Армении в частном порядке просили Никола Пашиняна снизить уровень политического давления. Этим собеседники газеты объясняли смягчение мер пресечения по некоторым делам священнослужителей. Тем временем католикос все равно оказался фигурантом уголовного дела, хотя и остается на свободе.

Лусине Баласян