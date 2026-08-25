В Белоруссии пройдут оперативно-тактические учения войск ВВС и ПВО

В Белоруссии с 25 августа по 10 сентября пройдут оперативно-тактические учения, в которых поучаствуют войска военно-воздушных сил (ВВС) и ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики. В пресс-релизе указано, что второй этап учений пройдет в России.

Руководить маневрами будет майор Михаил Матросов. На первом этапе войска отработают противовоздушную защиту охраняемых объектов и войск от ударов ракет и других типов вооружения. Второй этап состоится на полигоне Ашулук в Астраханской области. Там пройдет активная фаза учений с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений. В Минобороны Белоруссии отметили, что на учениях будут применяться «новые способы и приемы применения подразделений».

Последние учения России и Белоруссии прошли в мае 2026 года. Тогда страны на российских полигонах отрабатывали подготовку и применение ядерных сил в условиях «угрозы агрессии». В маневрах участвовали более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц вооружения и техники.

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