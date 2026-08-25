Под Верхней Пышмой насмерть разбился водитель, страдавший эпилепсией

На подъезде к Верхней Пышме водитель ВАЗ-2114, следовавший со стороны Нижнего Тагила в Екатеринбург, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Погибший был жителем Невьянского района, проживал в Березовском, его стаж вождения составлял 14 лет. Как пояснила его супруга, после травмы головы, полученной в 2018 году при падении с мотоцикла, у мужчины случались приступы эпилепсии. На учете в медучреждениях он не состоял, но самостоятельно принимал лекарства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Полина Бабинцева