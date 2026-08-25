Ватикан призвал соблюдать права военнопленных в российско-украинском конфликте

Во время встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер обсудили положение военнопленных и раненных во время российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Ричард Галлахер

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пол Ричард Галлахер

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Святой престол подчеркивает обязательство уважать международное гуманитарное право, в том числе то, что касается защиты гражданского населения, инфраструктуры и объектов, а также то, что касается обращения с ранеными и пленными»,— сказал Пол Галлахер на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, даже минимальные результаты в этом вопросе могут восстановить доверие между сторонами.

Глава дипломатической службы Ватикана прибыл с визитом в Россию 24 августа, он пробудет в стране до 28 августа. Сергей Лавров поблагодарил представителей Ватикана за взвешенную позицию по украинскому конфликту.