Лавров поблагодарил представителей Ватикана за взвешенную позицию вокруг Украины

Москва высоко оценила вовлеченность Ватикана в решение острых гуманитарных вопросов во время конфликта на Украине и поблагодарила за взвешенную позицию по кризису. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Ричард Галлахер и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пол Ричард Галлахер и Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия также обозначила принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта «на основе ликвидации его первопричин», отметил господин Лавров. Также стороны подтвердили настрой на сотрудничество по Украине, в том числе по теме «детского досье». Отношения между Москвой и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер, добавил глава российского МИДа.

«Необходимо использовать все инструменты в нашем инструментарии, чтобы предоставить место для диалога и внимательно слушать и поддерживать участников гуманитарных инициатив. Мы также готовы предоставить наши добрые услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее»,— заявил, в свою очередь, архиепископ Галлахер.

Визит Пола Ричарда Галлахера в Москву завершится 28 августа. В последний раз он посещал столицу России в ноябре 2021 года. Тогда господин Галлахер встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой МИД России Сергеем Лавровым и тогдашним руководителем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым).