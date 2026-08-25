Бывшему главе ГВСУ дали 6 лет за махинации с закупкой медтехники для Минобороны

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова к шести годам колонии. Его признали виновным в махинациях с закупкой томографа для Минобороны. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Андрей Белков проходит по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Помимо тюремного срока, ему на пять лет запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Бывшего главу ГВСУ также лишили звания заслуженного строителя, медали за «Заслуги перед Отечеством», ордена Почета и медали Минобороны за участие в боевых действиях на Украине. Белков признал вину и попросил суд не конфисковывать спорное имущество, поскольку, по его словам, оно было приобретено законно.

По версии обвинения, в 2019 году, когда Андрей Белков возглавлял ГВСУ, он организовал покупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной почти на 50 млн руб. цене. Ведомство заключило контракт с ООО «Стройхимпроект» стоимостью свыше 121 млн руб. на поставку, монтаж и пусконаладку томографа. Разницу присвоили гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько. Оба получили условные сроки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военный строитель не прошел томограф».