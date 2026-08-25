Бывшему главе ГВСУ дали 6 лет за махинации с закупкой медтехники для Минобороны
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова к шести годам колонии. Его признали виновным в махинациях с закупкой томографа для Минобороны. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Андрей Белков проходит по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Помимо тюремного срока, ему на пять лет запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Бывшего главу ГВСУ также лишили звания заслуженного строителя, медали за «Заслуги перед Отечеством», ордена Почета и медали Минобороны за участие в боевых действиях на Украине. Белков признал вину и попросил суд не конфисковывать спорное имущество, поскольку, по его словам, оно было приобретено законно.
По версии обвинения, в 2019 году, когда Андрей Белков возглавлял ГВСУ, он организовал покупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной почти на 50 млн руб. цене. Ведомство заключило контракт с ООО «Стройхимпроект» стоимостью свыше 121 млн руб. на поставку, монтаж и пусконаладку томографа. Разницу присвоили гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько. Оба получили условные сроки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военный строитель не прошел томограф».
В декабре 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил гендиректора ООО «Стройхимпроект» Елену Ляхович к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в 360 тысяч рублей за особо крупное мошенничество при закупке медтехники для Минобороны. Она полностью признала вину и возместила ущерб в размере 48 млн рублей, а её дело было рассмотрено в особом порядке.
Позднее, в декабре 2025 года, тот же Замоскворецкий суд приговорил бывшего главного бухгалтера «Стройхимпроекта» Виктора Билько к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в особо крупном мошенничестве. Он частично признал вину в махинациях с поставкой медоборудования на сумму почти 50 млн рублей.
Обвинение Андрея Белкова в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа с причинением тяжких последствий предусматривало до десяти лет лишения свободы. Военный коммерсант не признал вины, а его адвокат настаивал, что томограф был закуплен по максимально низкой цене, что позволило сэкономить бюджетные средства.