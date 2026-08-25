Захарова: Франция обвинениями в кибератаках пытается сделать из России врага
Французские власти специально делают из России врага, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, так Париж пытается списать «на счет нашей страны» собственные провалы в экономике и внешней политике.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Марию Захарову попросили прокомментировать упоминающиеся в СМИ хакерские атаки групп Matriochka и Storm-1516, которые французские власти связывают с Россией. «Мы видим, что для многих кандидатов борьба за президентское кресло предполагает в качестве элемента "обязательной программы" выпуск громких заявлений о борьбе с "российской угрозой" и поддержке киевского режима»,— сказала она (цитата по сайту МИДа). Такие обвинения, уточнила дипломат, Москву не удивляют.
Французский МИД вызвал врио поверенного в делах посольства России 17 июля. По заявлению французской стороны, предполагаемая атака была направлена в том числе против нескольких европейских партнеров. Дипломат обвинения отверг и назвал их бездоказательными.
Заявления французского руководства вызывают серьезную обеспокоенность у официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая считает их деструктивными и противоречащими традиционным принципам Франции, что, по ее мнению, разрушает исторически сложившиеся отношения между странами. Эти заявления она назвала «чудовищными с исторической точки зрения» 13 апреля 2026 года. В июле 2026 года Мария Захарова также заявила, что европейские страны делают все возможное, чтобы не допустить контактов с Россией, а атаки на территорию России являются совместным преступлением Украины и стран Запада. Она считает, что процесс милитаризации в европейских странах ведется с целью «каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность».
Ранее, 13 июля 2026 года, МИД Франции анонсировал вызов посла России из-за обвинений в кибератаках, а также введение санкций против российских хакеров. Министр Жан-Ноэль Барро сообщил о «масштабной киберкампании, направленной на саботаж и шпионаж», которая, по его словам, проводилась Россией примерно в десяти европейских странах. Новые санкции должны коснуться девяти физических и четырех юридических лиц.
В октябре 2025 года Мария Захарова связывала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона с кризисом в Париже, утверждая, что чем хуже ситуация во Франции, тем агрессивнее становится риторика ее руководства в адрес России. В сентябре 2025 года она также отреагировала на информацию о требованиях Франции к Telegram цензурировать каналы перед выборами в Молдавии, назвав это действиями Запада по «разрушению очередного государства» через цензуру «неугодных политических позиций».