Захарова: Франция обвинениями в кибератаках пытается сделать из России врага

Французские власти специально делают из России врага, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, так Париж пытается списать «на счет нашей страны» собственные провалы в экономике и внешней политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Марию Захарову попросили прокомментировать упоминающиеся в СМИ хакерские атаки групп Matriochka и Storm-1516, которые французские власти связывают с Россией. «Мы видим, что для многих кандидатов борьба за президентское кресло предполагает в качестве элемента "обязательной программы" выпуск громких заявлений о борьбе с "российской угрозой" и поддержке киевского режима»,— сказала она (цитата по сайту МИДа). Такие обвинения, уточнила дипломат, Москву не удивляют.

Французский МИД вызвал врио поверенного в делах посольства России 17 июля. По заявлению французской стороны, предполагаемая атака была направлена в том числе против нескольких европейских партнеров. Дипломат обвинения отверг и назвал их бездоказательными.