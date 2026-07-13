Франция вызовет посла России и введет новые санкции из-за кибератак

МИД Франции в ближайшие дни вызовет посла России из-за обвинений в кибератаках. Об этом рассказал глава ведомства Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу BFMTV. Он также анонсировал санкции против российских хакеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр заявил, что осуждает «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж и шпионаж», которую, по словам господина Барро, проводит Россия примерно в десяти европейских странах. Новые санкции коснутся девяти физических и четырех юридических лиц, отметил глава французского МИДа.