Франция вызовет посла России и введет новые санкции из-за кибератак
МИД Франции в ближайшие дни вызовет посла России из-за обвинений в кибератаках. Об этом рассказал глава ведомства Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу BFMTV. Он также анонсировал санкции против российских хакеров.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Министр заявил, что осуждает «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж и шпионаж», которую, по словам господина Барро, проводит Россия примерно в десяти европейских странах. Новые санкции коснутся девяти физических и четырех юридических лиц, отметил глава французского МИДа.
Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о кибератаках и санкциях прозвучало на фоне неоднократных обвинений со стороны европейских стран в адрес России. Например, в декабре 2025 года посла России в Германии Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ по аналогичным обвинениям в гибридных атаках, попытках диверсий, шпионаже и кибератаках, включая атаки, совершённые хакерской группировкой Fancy Bear, связанной с российскими спецслужбами в августе 2024 года.
Франция призывает к усилению борьбы с «теневым флотом», а также к наращиванию сотрудничества в борьбе с терроризмом. Несмотря на заявления о необходимости диалога с Россией со стороны Жан-Ноэля Барро и президента Эмманюэля Макрона, отношения между странами остаются напряжёнными. Ранее, в марте 2025 года, Макрон заявлял, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинял Францию во лжи и невыполнении обязательств, ссылаясь на Минские соглашения.