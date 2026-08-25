В Тюмени сотрудники ФСБ задержали трех человек по делу о мошенничестве с кредитами

В Тюмени сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность группы, похитившей средства банков в особо крупном размере. Фигурантами уголовного дела стали генеральный директор местного ООО, кредитный брокер и индивидуальный предприниматель, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, злоумышленники предоставляли в Сбербанк, ВТБ и другие кредитные учреждения подложные сведения о трудовой деятельности и финансовом положении подставных заемщиков, после чего они похищали деньги и организовывали процедуру банкротства.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За совершение указанного преступления им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению других возможных эпизодов и соучастников, добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева