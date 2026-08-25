Пожару под Ялтой присвоили статус природной ЧС

Пожар в труднодоступной местности в районе Аутка под Ялтой тушат с 19 августа. Ему присвоен статус природной чрезвычайной ситуации. Это следует из указа, который подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ведомствам поручено организовать подвоз воды к месту тушения пожара. Территория, на которой работают пожарные, для граждан и обычного транспорта будет закрыта. Минтранс должен будет проинформировать водителей об объездных маршрутах. Какие дорожные участки будут перекрыты, в документе не указано. По последним данным, площадь пожара достигла 50 га.