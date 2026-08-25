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Минобороны: ВС РФ ударили «Геранями» по двум судам в портах Одесской области

Минобороны России сообщило о нанесении удара по двум судам в акватории Черного моря. В ведомстве заявили, что целью атаки было снижение логистических возможностей ВСУ по перевозке вооружений и военной техники.

По данным ведомства, для проведения операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». Поражены танкер, находившийся в порту Южный Одесской области, и сухогруз в порту Одесса. В результате атаки на обоих судах начались пожары.

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