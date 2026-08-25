Песков: критические объекты для временного управления определит правительство

Правительство России подготовит предложения о том, какие объекты критической инфраструктуры необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующую меру предусматривает подписанный накануне указ главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Ситуация будет анализироваться… в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. Там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения»,— рассказал журналистам господин Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений.

Дмитрий Песков также напомнил о комментарии по этому поводу первого вице-премьера Дениса Мантурова. Пресс-секретарь убежден, что господин Мантуров «дал исчерпывающие пояснения».

Президент Владимир Путин накануне подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не справляются с их защитой в том числе от атак БПЛА. Денис Мантуров отмечал, что механизм не равен национализации и будет применяться точечно.

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