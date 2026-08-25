Защитник ЦСКА Мойзес выбыл на семь месяцев из-за травмы

Руководитель медицинского департамента московского футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о процессе восстановления бразильского защитника Мойзеса и полузащитника Дмитрия Баринова. Его слова приводит пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мойзес

Фото: Даниил Корчагин / Коммерсантъ Мойзес

Фото: Даниил Корчагин / Коммерсантъ

15 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» 31-летний Мойзес вошел в стартовый состав и провел всю игру на поле. На следующий день ЦСКА сообщил, что у защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Недавно футболист улетел в Бразилию, где 1 сентября его прооперируют. По словам Эдуарда Безуглова, на реабилитацию уйдет около семи месяцев.

29-летний Дмитрий Баринов получил частичное повреждение наружного мениска в матче пятого тура против столичного «Локомотива». «Если будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до трех месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется выполнить операцию, тогда восстановление займет не менее шести месяцев»,— сказал главврач команды.

По итогам пяти туров ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем раунде клуб в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном».

Арнольд Кабанов