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Губернатор Ставропольского края доложил Путину о побившем рекорд СССР урожае

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии, а также о работе в области сельского хозяйства и об инвестиционных проектах.

В начале встречи Владимир Владимиров напомнил, что по итогам 2025 года в регионе был собран рекордный урожай объемом свыше 10 млн т. «Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было»,— сказал он (цитата по сайту Кремля). Губернатор также отметил рост ВРП и объема инвестиций.

С начала 2026 года работа агропромышленного комплекса, по словам губернатора, осложнилась выпадением годовой нормы осадков. Власти региона выплатили 65 млн руб. владельцам 32 тыс. домовладений, поврежденных паводком.

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