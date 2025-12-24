Урожайность ставропольской пшеницы выросла в 2025 году на 28%

Аграрии Ставропольского края завершили уборку 2025 года с абсолютным рекордом — 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 1,8 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом. Аналитический центр «Русагротранс» подсчитал, что Ставрополье увеличило урожайность пшеницы с 3.6 т/га в 2024 до 4.6 т/га — на 28% за счет грамотно подобранных сортов и погодных факторов. Фермеры края убрали пшеницу с 2,1 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее региональные власти давали более скромные цифры: они фиксировали среднюю урожайность зерновых 44,2 ц/га, а на ранних этапах уборки — 41,4 ц/га против 34 ц/га год назад. Доля продовольственного зерна выросла до 65%, с 83% пшеницы 3–4-го класса качества.

Ключевым фактором стали благоприятные для всех этапов выращивания зерновых погодные условия. Свою роль сыграло и искусственное увеличение осадков. Самолет-лаборатория Як-40 с 25 марта по 25 апреля усилила дожди на треть, а в отдельных районах — вдвое, повысив влагу в почве. Минсельхоз потратил на это 83 млн руб., практика повторилась из 2020 года и продлится как минимум до 2027 года. Фермеры внесли 300 тыс. тонн удобрений, использовали 100% кондиционные семена отечественной селекции и новые средства защиты растений — это прибавило 10–15% продуктивности.

Ставрополье вошло в тройку лидеров России по зерну, превысив локальные нужды в 2,5 млн тонн. Излишки направят в другие регионы и на экспорт. Поддержка аграриев достигла 5,9 млрд руб., половина уже дошла до ферм.

Подробнее — в материале «Горы зерна и проблем».

Станислав Маслаков