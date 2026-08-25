Челябинская область возглавила рейтинг регионов по производству макарон

По итогам первого полугодия 2026 года Челябинская область занимает первое место в рейтинге регионов страны по объемам производства макарон. Регион выпустил 153,3 тыс. т, что составляет 21,4% всего российского объема. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.

Второе место Южный Урал получил по объемам изготовления муки (329 тыс. т, 7,7% рынка), третье — круп (91,3 тыс. т, 10% рынка). По производству мяса птицы и яиц область занимает седьмое место в стране, по свинине — 15-е. В регионе в принципе растет выработка сельскохозяйственной продукции. Так, изготовление гречневой крупы увеличилось на 50,9%, перловой — на 32%, кукурузной — на 13,6%, сухих каш — на 37,6%, кондитерских изделий, тортов и пирожных — на 7,7%. В молокоперерабатывающей отрасли выросло производство сыров (+29,9%), творога (+8,7%), кисломолочных продуктов (+9%), мороженого (+3,2%). Кулинарные мясные изделия стали выпускать на 18,1% больше.

В агропромышленном комплексе области продолжается модернизация крупных предприятий. Так, ООО «Сигма» планирует строительство в Увельском муниципальном округе элеватора и маслоэкстракционного завода. Объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб. Компания «Ситно» завершает вторую очередь селекционно-семеноводческого центра на 10,3 тыс. т семян.

Виталина Ярховска