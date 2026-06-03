В Увельском округе построят комплекс по переработке масличных за 15 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и учредитель ООО «Сигма» Марина Махрова подписали соглашение, направленное на развитие агропромышленного комплекса региона. Компания планирует строительство элеватора и маслоэкстракционного завода за 15 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства области.

Комплекс планируется возвести в Увельском муниципальном округе. Строить элеватор начнут в этом году, закончат — в 2028-м. Проект маслоэкстракционного завода будет реализован с 2029-го по 2033 годы. Мощность переработки предприятия составит 1,2 тыс. т семян подсолнечника и рапса в сутки, или 411 тыс. т масличных культур в год. На новом заводе будет создано 400 рабочих мест.

Договор подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Виталина Ярховска