Объем средств по договорам ПДС достиг 1,2 трлн рублей
По программе долгосрочных сбережений (ПДС) с момента ее запуска было заключено договоров почти на 1,2 трлн руб. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минфина.
Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 года. Накопления инвестируют в выбранный участником негосударственный пенсионный фонд, сумма страхуется государством на 2,8 млн руб. Взнос государства зачисляется на счет в следующем году после уплаты личных взносов. Каждый участник ПДС за десять лет может получить до 360 тыс. руб. — по 36 тыс. руб. ежегодно. К июлю 2026-го господдержка программы достигла 217,7 млрд руб.
К июлю 2026 года количество заключенных договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) превысило 13 млн, при этом 7,8 млн вкладчиков получили государственное софинансирование в 2026 году. По данным Минфина, общий объем государственного софинансирования личных взносов граждан с момента запуска программы достиг 217,7 млрд рублей. За первое полугодие 2026 года было заключено около 3 млн договоров, что свидетельствует о растущем доверии россиян к этому инструменту.
Запущенная с 1 января 2024 года, программа позволяет гражданам делать добровольные взносы, которые софинансируются государством до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет. Также предусмотрен налоговый вычет на сумму до 400 тыс. рублей в год, а с 1 сентября 2026 года максимальная сумма вычета увеличится до 500 тыс. рублей для родителей, делающих сбережения в пользу детей. Все средства в ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.
По данным на конец 2025 года, общий объем привлеченных средств в ПДС, включая переводы пенсионных накоплений, инвестиционный доход и господдержку, превысил 700 млрд рублей, при этом граждане вложили более 300 млрд рублей личных средств. Еще в декабре 2025 года общий объем вложений по программе превышал 560 млрд рублей, половина из которых приходилась на новые поступления.