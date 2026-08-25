Объем средств по договорам ПДС достиг 1,2 трлн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

К июлю 2026 года количество заключенных договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) превысило 13 млн, при этом 7,8 млн вкладчиков получили государственное софинансирование в 2026 году. По данным Минфина, общий объем государственного софинансирования личных взносов граждан с момента запуска программы достиг 217,7 млрд рублей. За первое полугодие 2026 года было заключено около 3 млн договоров, что свидетельствует о растущем доверии россиян к этому инструменту.

Запущенная с 1 января 2024 года, программа позволяет гражданам делать добровольные взносы, которые софинансируются государством до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет. Также предусмотрен налоговый вычет на сумму до 400 тыс. рублей в год, а с 1 сентября 2026 года максимальная сумма вычета увеличится до 500 тыс. рублей для родителей, делающих сбережения в пользу детей. Все средства в ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.

По данным на конец 2025 года, общий объем привлеченных средств в ПДС, включая переводы пенсионных накоплений, инвестиционный доход и господдержку, превысил 700 млрд рублей, при этом граждане вложили более 300 млрд рублей личных средств. Еще в декабре 2025 года общий объем вложений по программе превышал 560 млрд рублей, половина из которых приходилась на новые поступления.