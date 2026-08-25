Reuters: 43% мировой добычи нефти приходится на страны-участники войн
Около 43% мировой добычи нефти приходится на страны, которые в 2026 году затронуты военными конфликтами. Такие подсчеты опубликовало Reuters, они основаны на данных Международного энергетического агентства (МЭА). Из них следует, что текущие перебои с поставками энергоносителей существенно превосходят прошлые энергетические кризисы, отмечает агентство.
Reuters пишет, что страны, затронутые войнами, в общей сложности производят около 45 млн баррелей нефти в день (данные МЭА за 2025 год). По подсчетам аналитиков, перебои в поставках нефти из стран Персидского залива из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива достигают от 5 млн до 7 млн баррелей в день.
Военные конфликты также нарушают работу нефтеперерабатывающих заводов — как на Ближнем Востоке, так и в России. По оценке Reuters, военные конфликты уже привели к сокращению мировых мощностей по нефтепереработке более чем на 10%.
В марте 2026 года Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировых поставок нефти на этот год с 2,4 млн до 1,1 млн баррелей в сутки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. МЭА также заявляло, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует крупнейшие в истории перебои в поставках нефти, при этом экспортные потоки через Ормузский пролив фактически остановились.
В июле 2026 года мировые поставки нефти выросли до 101,5 млн баррелей в сутки, но остались на 6,3 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года. Прогнозные ожидания ухудшились из-за возобновившейся блокады в Ормузском проливе в июле и начале августа 2026 года. США предприняли усилия, чтобы не допустить роста цен на энергоносители для американцев и обеспечить стабильность цен на нефть и газ, в том числе путем переговоров по Ормузскому проливу.