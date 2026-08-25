На втором за день нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошло ЧП
На Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) зафиксировали резкое снижение напряжения в электросети, сообщило «КазМунайГаз» (КМГ). В компании уточнили, что производственные объекты работают.
По данным КМГ, произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ АО KEGOC (национальный оператор электросетей Казахстана). Как пояснили в компании, завод обеспечивают электроэнергией от внешних сетей электроснабжения.
«Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки на НПЗ»,— добавили в КМГ (цитата по «Интерфаксу»).
В Казахстане действуют три крупных НПЗ: Павлодарский, Чимкентский и Атырауский. На последнем сегодня произошел пожар. Пострадавших нет, возгорание уже потушили.
Пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 25 августа 2026 года, как и произошедшее ранее снижение напряжения на Чимкентском НПЗ, является не первым подобным инцидентом в Казахстане в этом году. Ранее, 11 марта 2026 года, на крупнейшем месторождении Тенгиз произошел инцидент с возгоранием, не приведший к остановке добычи, но 18 января 2026 года на том же месторождении горели трансформаторы, что привело к приостановке добычи нефти на Тенгизском и Королевском месторождениях.
В мае 2026 года на месторождении Тенгиз произошла еще одна авария, связанная с неисправностью трансформатора, что вызвало временное снижение добычи нефти с 125 тыс. тонн до 5–10 тыс. тонн. При этом, 11 августа 2026 года, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, где возгорание было на вспомогательном оборудовании и не привело к прекращению работы завода.