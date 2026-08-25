На втором за день нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошло ЧП

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 25 августа 2026 года, как и произошедшее ранее снижение напряжения на Чимкентском НПЗ, является не первым подобным инцидентом в Казахстане в этом году. Ранее, 11 марта 2026 года, на крупнейшем месторождении Тенгиз произошел инцидент с возгоранием, не приведший к остановке добычи, но 18 января 2026 года на том же месторождении горели трансформаторы, что привело к приостановке добычи нефти на Тенгизском и Королевском месторождениях.

В мае 2026 года на месторождении Тенгиз произошла еще одна авария, связанная с неисправностью трансформатора, что вызвало временное снижение добычи нефти с 125 тыс. тонн до 5–10 тыс. тонн. При этом, 11 августа 2026 года, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, где возгорание было на вспомогательном оборудовании и не привело к прекращению работы завода.