На Атырауском НПЗ в Казахстане произошел пожар

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) в Казахстане случился пожар. На предприятии сообщили, что пострадавших нет и завод работает в штатном режиме.

По данным пресс-службы НПЗ, возгорание произошло на осадителе механических очистных сооружений (МОС) закрытого типа. «Горит нефтешлам, находящийся внутри осадителя. Работы по локализации и ликвидации возгорания продолжаются»,— прокомментировали в пресс-службе ТОО «АНПЗ» местному изданию Azh.kz.

Атырауский НПЗ — один из трех крупнейших в Казахстане. Проектная мощность АНПЗ составляет 5,5 млн т нефти в год. Основной владелец предприятия — АО «НК "КазМунайГаз"».