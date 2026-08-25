Байкера будут судить за нападение на полицейского мотобатальона в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 23-летнего местного жителя Михаила Швецова. Его обвиняют в нападении на сотрудника мотобатальона ДПС, из-за чего полицейский получил травмы (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 19 мая на улице Челюскинцев. По версии следствия, Швецов управлял мотоциклом без номеров и проигнорировал требование полицейского об остановке. Во время погони обвиняемый намеренно столкнулся со служебным мотоциклом сотрудника. Затем он нанес удар ногой по корпусу и ноге инспектора, из-за чего тот упал на проезжую часть.

Согласно выводам экспертов, полученные травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Ирина Пичурина