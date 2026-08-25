Песков: заявления Стубба об ударах по складам Wildberries вызывают удивление
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Финляндии Александера Стубба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивляют, поскольку несколько недель назад он заявлял о необходимости налаживания отношений с РФ.
Как сказал Дмитрий Песков на брифинге, «кроме удивления это ничего не вызывает». «Буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией», — напомнил господин Песков. «И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», — добавил пресс-секретарь президента.
Как отметил Дмитрий Песков, эскалирующие заявления Александера Стубба стали преобладать. Как и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, господин Стубб — представитель «партии войны», и хочет продолжения боевых действий, не обращая внимания на положение дел на фронте, добавил господин Песков.
Накануне Александр Стубб заявил, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries усиливают давление на Россию и способны подтолкнуть ее к переговорам. «Считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно», — сказал президент Финляндии.
Несколькими неделями ранее, 14 августа 2026 года, Александр Стубб заявлял о необходимости налаживания отношений с Россией в течение двух месяцев, считая, что Евросоюз должен выступить инициатором диалога с Владимиром Путиным. Президент Финляндии убежден, что связи с Москвой следует налаживать как на европейском, так и на двустороннем уровне, координируя переговоры с другими европейскими странами. При этом сам Стубб отказался быть переговорщиком от Европы с Россией.
Дмитрий Песков еще 13 ноября 2025 года называл Александра Стубба «ястребом-милитаристом», но при этом отмечал, что согласиться с тезисом о необходимости диалога между Россией и Европой можно. Он выражал убеждение, что рано или поздно к такому диалогу придется прийти. На данный момент пресс-секретарь президента России считает, что заявления Александра Стубба, а также премьер-министра Великобритании Энди Бернема, делают их яркими представителями «партии войны» и приверженцами продолжения конфликта.