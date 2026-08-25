Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Финляндии Александера Стубба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивляют, поскольку несколько недель назад он заявлял о необходимости налаживания отношений с РФ.

Как сказал Дмитрий Песков на брифинге, «кроме удивления это ничего не вызывает». «Буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией», — напомнил господин Песков. «И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», — добавил пресс-секретарь президента.

Как отметил Дмитрий Песков, эскалирующие заявления Александера Стубба стали преобладать. Как и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, господин Стубб — представитель «партии войны», и хочет продолжения боевых действий, не обращая внимания на положение дел на фронте, добавил господин Песков.

Накануне Александр Стубб заявил, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries усиливают давление на Россию и способны подтолкнуть ее к переговорам. «Считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно», — сказал президент Финляндии.