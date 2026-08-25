В Казахстане полностью потушили пожар на территории Атырауского НПЗ

Пожар на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сообщили в МЧС Казахстана. В тушении пожара задействовали около 65 сотрудников личного состава, а также 19 единиц техники МЧС, аэропорта АТМА и противопожарных служб «Семсер» и NCOС. Сообщение о возгорании поступило в 12:55 по местному времени (10:55 мск) — полностью же его устранили только к 13:42.

«Сообщение о задымлении поступило на пульт «112» 25 августа в 12:55. С учетом специфики объекта силы и средства МЧС были незамедлительно направлены к месту происшествия по повышенному рангу вызова. В 13:42 пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано», — сообщили в МЧС Казахстана.

По данным пресс-службы НПЗ, возгорание произошло в нефтешламе, который находится внутри осадителя механических очистных сооружений (МОС) закрытого типа. На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Пострадавших нет, причины возникновения огня на данный момент устанавливаются.

АНПЗ расположен в административном центре Атырауской области Казахстана, граничащей с Астраханской областью. Предприятие считается одним из крупнейших в стране — его мощность переработки нефти достигает 5,5 млн тонн в год.