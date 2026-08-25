Свердловские власти призвали дождаться решения ВС по конкурсу в десятый класс

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила о необходимости дождаться решения Верховного суда (ВС) РФ и ответа Министерства просвещения России по ситуации с подростком из Екатеринбурга, которого отказались зачислять в 10-класс из-за того, что школа предлагала только профильное обучение. В понедельник, 24 августа, действия образовательной организации были признаны незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Решения суда еще нет»,— подчеркнула госпожа Тренихина в разговоре с журналистами.

Свердловская школа отказалась зачислять в 10-класс уральца, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию, в 2023 году. В феврале 2025 года мать подростка обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, однако в нем не стали удовлетворять ее требования. Аналогичное решение позже приняли суды двух инстанций. Руководство школы объяснило отказ тем, что в 10-х классах предусмотрено профильное обучение, а заявление было подано на зачисление в общеобразовательный класс. Директор в качестве основания для прекращения образовательных отношений указал «отчисление в связи с получением образования (завершением обучения)».

Коллегия по административным делам ВС РФ решения нижестоящих судов отменила, разъяснив, что обязательным в России является не только основное общее образование, которое заканчивается после девятого класса, но и среднее общее образование, включающее 10-й и 11-й классы. При этом успешная итоговая аттестация после девятого класса подтверждает завершение только соответствующего этапа обучения и не означает, что ребенок завершил образование. Поэтому она не может быть основанием для его отчисления. «Положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не должны лишать детей конституционного права на образование»,— говорится в сообщении суда.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никакого индивидуального отбора».

Василий Алексеев