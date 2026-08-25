Посвященные ЧМ-2026 наборы помогли Lego увеличить прибыль на 32%

Датский производитель конструкторов и игрушек, компания Lego сообщила, что по итогам первой половины 2026 года ее чистая прибыль выросла на 32% и составила 8,6 млрд датских крон (€1,15 млрд). Выручка выросла на 26% и составила 41,9 млрд крон (€5,6 млрд).

«В первом полугодии результаты превзошли ожидания по всем показателям»,— отметил глава компании Нильс Кристиансен, добавив, что лучше всего продажи росли в Северной и Южной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Lego подчеркнула, что «партнерские проекты в спортивной и развлекательной сферах способствовали созданию роста потребительского спроса, в том числе в рамках проектов, связанных с "Формулой-1", чемпионатом мира по футболу-2026 и серией "K-Pop Охотницы на демонов"».

Евгений Хвостик