Penn State: рождаемость в мире впервые опустилась ниже уровня воспроизводства

Группа исследователей из Университета Пенсильвании (Penn State) и Северо-Западного университета (Northwestern University) представила доклад, в котором пришло к выводу, что человечество впервые в своей истории столкнулось с беспрецедентным демографическим вызовом. Согласно анализу, начиная с 2026 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения, что не наблюдалось даже в периоды мировых войн и пандемий. Особую тревогу вызывает тот факт, что наиболее стремительное падение рождаемости фиксируется не в развитых, а в развивающихся странах, где доходы населения зачастую в разы ниже. Вопреки ожиданиям, СКР в Мексике, Тунисе, Колумбии и Таиланде достиг рекордно низких значений, опередив по темпам снижения показатели многих европейских стран и США.

Как отмечается в исследовании, модель экономического развития, основанная на непрерывном росте населения, перестает быть актуальной. Демографический переход, который ранее объяснял снижение рождаемости ростом благосостояния и доступом к образованию, сегодня не дает ответов на происходящее. Авторы доклада связывают этот кризис с феноменом «современности»: жизнь в обществе, ориентированном на формальные институты и высокие стандарты образования, делает воспитание третьего ребенка чрезмерно дорогим, а добровольную бездетность — социально приемлемой. При этом механизмов, способных естественным образом вернуть рождаемость к уровню 2,1 ребенка на женщину, в экономике не существует.

Последствия данного тренда могут оказаться катастрофическими для глобальной экономики, считают ученые. Они прогнозируют, что пик численности населения планеты, вопреки расчетам ООН, может быть достигнут уже в 2056 году, после чего начнется неуклонное сокращение. Сокращение численности трудоспособного населения приведет к переходу к «новой нормальности» — крайне низким темпам роста ВВП, даже если производительность труда останется неизменной. Пример Японии, где контроль за демографией показывает, что при пересчете на душу трудоспособного населения экономический рост выглядит вполне удовлетворительно, свидетельствует о том, что медленный рост ВВП в будущем станет глобальной проблемой для всех стран, включая США.

Вместе с тем авторы отмечают и положительные стороны снижения рождаемости, такие как сокращение числа подростковых беременностей и снижение нагрузки на инфраструктуру и экологию. Однако эти выгоды меркнут на фоне системных рисков, связанных с финансированием пенсионных систем, обслуживанием государственного долга и политической напряженностью между поколениями. Исследователи призывают мировое сообщество отказаться от иллюзии, что технологический прогресс автоматически решит эти проблемы, и признать, что человечество вступает в «демографическую terra incognita», где привычные экономические модели и прогнозы перестают работать, а претензия на знание происходящих процессов является самой опасной формой невежества.