Кандидаты нашли кампанию

На выборах депутатов Тюменской областной думы на 48 мандатов претендуют 362 зарегистрированных кандидата: из них три самовыдвиженца, остальные — представители семи партий. По мнению эксперта, главная интрига — кто займет второе место по итогам голосования и сможет ли парламентская партия «Новые люди» преодолеть пятипроцентный барьер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва пройдут 18–20 сентября на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Избирателям предстоит избрать 48 депутатов: 24 — по единому избирательному округу и 24 — по одномандатным округам.

Документы для регистрации представили семь из 14 партий, имевших право участвовать в выборах: «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (СР), «Новые люди», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров за социальную справедливость. Все семь списков зарегистрированы.

В одномандатных округах зарегистрированы 127 кандидатов. ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР выдвинули кандидатов во всех 24 одномандатных округах, «Новые люди» и «Коммунисты России» — в 14, Партия пенсионеров — в двух.

Из четырех самовыдвиженцев зарегистрированы Светлана Сафонова, баллотирующаяся по Ноябрьскому округу №3, Павел Сэротэтто в Салехардском округе №1 и Леонид Петухов в Няганском округе №6. Виктор Некрасов, выдвигавшийся в Ноябрьском округе №3, снялся с выборов.

Бывшему депутату думы Югорска Антону Пантину, выдвинутому СР в Югорском округе №5, отказали в регистрации из-за неполных сведений о судимости. В 2024 году суд признал его виновным в клевете в отношении депутата думы Югорска Романа Самохвалова. После вступления приговора в силу дума Югорска досрочно прекратила его полномочия.

В 2021 году в выборах по единому округу участвовали восемь партий, из них пятипроцентный барьер преодолели четыре. ЕР получила 50,07% голосов, ЛДПР — 12,72%, КПРФ — 11,94%, СР — 7,47%, «Коммунисты России» — 4,74%, «Новые люди» — 4,66%, Партия пенсионеров — 4,15%, Партия роста — 1,22%. Кандидаты от ЕР победили в 23 из 24 одномандатных округов. Единственный мандат от оппозиции получил депутат КПРФ Олег Гальченко в Нижневартовском округе №14. В итоге ЕР заняла 38 из 48 мест, ЛДПР и КПРФ — по четыре, СР — два. Явка на юге Тюменской области составила около 61%, в ЯНАО — 62,41%, в ХМАО — 44,54%.

«Главная интрига — кто теперь займет второе место на выборах»,— считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. По его оценке, позиции ЛДПР в кампании нельзя считать гарантированными: на федеральном и региональном уровнях партия переживает непростые времена, а весенние прогнозы могли оказаться слишком оптимистичными.

Интерес для эксперта вызывают «Новые люди». Ранее «Ъ-Урал» писал о переходе в эту партию депутата Тюменской областной думы Артема Зайцева из ЛДПР. Господин Гагарин напомнил, что в 2025 году «Новые люди» получили два мандата в муниципальных думах Тюменского района. По его мнению, эти мандаты важны для партии не только как дополнительный ресурс: они позволяют показать, как «Новые люди» используют полномочия и решают местные проблемы. При этом политолог предостерег партию от эйфории. «После первого электорального цикла ей пора уходить от "политического инфантилизма" и переходить к серьезной политической работе»,— пояснил он.

По его словам, исход голосования зависит не только от партийных брендов: для избирателей важны кандидаты и проблемы конкретных территорий. Эксперт полагает, что федеральная повестка уже не доминирует на региональных выборах так, как раньше. Жители ориентируются прежде всего на кандидатов и проблемы своего муниципалитета. «Когда у партии есть понятный план, ей доверяют и за ее кандидатов голосуют»,— резюмировал Анатолий Гагарин.

Максим Езерский