Песков прокомментировал слова президента Финляндии о поддержке атак на склады Wildberries
Песков отреагировал на слова Стубба о поддержке атак ВСУ на склады Wildberries
Высказывания президента Финляндии Александра Стубба в поддержку ударов вглубь России, в том числе по складам Wildberries, как способа возобновить мирные переговоры, вызывают удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, господин Стубб незадолго до этого говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«И он (Стубб.—"Ъ") говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали»,— сказал господин Песков на брифинге.
Пресс-секретарь добавил, что президент Финляндии и премьер-министр Великобритании Энди Бернем «являются яркими представителями "партии войны"» и хотят ее продолжения. При этом политики обманывают своих избирателей заявлениями о возможном поражении России.
ВСУ атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с середины июля. К началу августа было повреждено не меньше 17% складов (5,2 млн кв. м), подсчитывали опрошенные Forbes аналитики. Объединенная Wildberries & Russ (РВБ) начала выплачивать селлерам компенсации. Минфин разработал меры поддержки маркетплейса и предпринимателей, которые предусматривают отсрочки по уплате налогов и приостановку проверок.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял о необходимости наладить отношения с Россией, утверждая в августе 2026 года, что контакты следует установить в ближайшие два месяца, координируя эти усилия с другими европейскими странами. Однако еще в июле 2026 года он поддерживал удары Украины вглубь России как способ побудить Москву к переговорам. В марте 2026 года Александр Стубб также поддержал инициативу финского правительства об отмене запрета на транзит ядерного оружия по территории страны, что, по мнению Дмитрия Пескова, увеличивает уязвимость Финляндии. Кроме того, в декабре 2025 года Стубб заявлял о продолжении работы европейских лидеров над достижением прочного и справедливого мира на Украине.
Дмитрий Песков в августе 2026 года прокомментировал атаки на склады маркетплейсов, заявив, что Украина «открыла ящик Пандоры» и будет ощущать ответы каждую ночь. Он подчеркнул, что атака на коммерческую торговую инфраструктуру не изменит ситуацию на фронтах, и правительство следит за ситуацией, разрабатывая меры поддержки бизнеса. В июле 2026 года пресс-секретарь президента РФ также отметил, что власти страны принимают меры для снижения опасности от атак со стороны Украины на инфраструктуру, включая логистические центры Wildberries.