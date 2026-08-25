Высказывания президента Финляндии Александра Стубба в поддержку ударов вглубь России, в том числе по складам Wildberries, как способа возобновить мирные переговоры, вызывают удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, господин Стубб незадолго до этого говорил о необходимости наладить отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«И он (Стубб.—"Ъ") говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали»,— сказал господин Песков на брифинге.

Пресс-секретарь добавил, что президент Финляндии и премьер-министр Великобритании Энди Бернем «являются яркими представителями "партии войны"» и хотят ее продолжения. При этом политики обманывают своих избирателей заявлениями о возможном поражении России.

ВСУ атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с середины июля. К началу августа было повреждено не меньше 17% складов (5,2 млн кв. м), подсчитывали опрошенные Forbes аналитики. Объединенная Wildberries & Russ (РВБ) начала выплачивать селлерам компенсации. Минфин разработал меры поддержки маркетплейса и предпринимателей, которые предусматривают отсрочки по уплате налогов и приостановку проверок.