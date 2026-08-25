Песков: Россия уверена в победе в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена в успехе специальной военной операции. По его словам, в Кремле не просто надеются на положительный исход, а уверены в нем. «Мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков добавил, что то, какими средствами будут достигаться цели, «будет зависеть от текущей ситуации». Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта. Однако он указал, что в отсутствие соответствующих условий со стороны оппонентов военные действия продолжаются.