Песков заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине
Россия категорически отвергает возможность размещения иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса на территории Украины, даже в случае достижения мирных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы так называемой «коалиции желающих» по отправке военных сил в эту страну. По его словам, данная позиция неоднократно доводилась до международных партнеров на самых различных уровнях, и любые шаги в этом направлении будут рассматриваться Кремлем как прямая угроза национальным интересам России.
Поводом для заявления официального представителя Кремля послужили подтвержденные намерения стран-участниц коалиции направить свои военные миссии на Украину после завершения активной фазы боевых действий. В беседе с журналистами господин Песков особо подчеркнул, что оговорка о «постконфликтном» периоде не меняет сути решения, которое Москва считает глубоко враждебным. «Мы неоднократно повторяли нашу позицию о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран НАТО является для нас неприемлемым», — резюмировал представитель Кремля, дав понять, что данная тема станет одним из главных камней преткновения в любых будущих переговорах.
«Коалиция желающих», сформированная по инициативе Франции и Великобритании в феврале 2025 года, объединяет более 30 государств, преимущественно членов НАТО и Евросоюза. В январе лидеры этих стран подписали декларацию о намерении развернуть свои силы на украинской территории после заключения мирного соглашения. Комментируя саму идею создания такой коалиции, Дмитрий Песков назвал ее участников «подстрекателями войны», отметив, что эта группа государств, вопреки своим заявлениям, демонстрирует нежелание устанавливать прочный мир в регионе, а стремится к эскалации напряженности у границ РФ.
В конце 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не согласна на размещение иностранного военного контингента на Украине, даже с участием Китая и стран Глобального Юга, а также подчеркивал неприемлемость военного присутствия европейских стран на украинской территории. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в декабре 2025 года также заявил, что Россия никогда не согласится на размещение войск западных стран на Украине в какой-либо форме.
В июле 2026 года Дмитрий Песков вновь подтвердил, что Россия считает абсолютно неприемлемым размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине и рассматривает это как прямую угрозу национальным интересам. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение военного контингента какого-либо государства из «коалиции желающих» на территории Украины будет рассматриваться как законная военная цель. По её словам, подобные действия будут означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России.
Отметим, что в июле 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщали о завершении плана европейской миротворческой миссии, предполагающей размещение до 50 тысяч солдат и офицеров на Украине после прекращения огня. Еще ранее, в августе 2025 года, Дмитрий Песков отмечал, что продвижение военной инфраструктуры НАТО было одной из первопричин военного конфликта на Украине.