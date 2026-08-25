Россия категорически отвергает возможность размещения иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса на территории Украины, даже в случае достижения мирных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы так называемой «коалиции желающих» по отправке военных сил в эту страну. По его словам, данная позиция неоднократно доводилась до международных партнеров на самых различных уровнях, и любые шаги в этом направлении будут рассматриваться Кремлем как прямая угроза национальным интересам России.

Поводом для заявления официального представителя Кремля послужили подтвержденные намерения стран-участниц коалиции направить свои военные миссии на Украину после завершения активной фазы боевых действий. В беседе с журналистами господин Песков особо подчеркнул, что оговорка о «постконфликтном» периоде не меняет сути решения, которое Москва считает глубоко враждебным. «Мы неоднократно повторяли нашу позицию о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран НАТО является для нас неприемлемым», — резюмировал представитель Кремля, дав понять, что данная тема станет одним из главных камней преткновения в любых будущих переговорах.

«Коалиция желающих», сформированная по инициативе Франции и Великобритании в феврале 2025 года, объединяет более 30 государств, преимущественно членов НАТО и Евросоюза. В январе лидеры этих стран подписали декларацию о намерении развернуть свои силы на украинской территории после заключения мирного соглашения. Комментируя саму идею создания такой коалиции, Дмитрий Песков назвал ее участников «подстрекателями войны», отметив, что эта группа государств, вопреки своим заявлениям, демонстрирует нежелание устанавливать прочный мир в регионе, а стремится к эскалации напряженности у границ РФ.