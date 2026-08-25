Песков объяснил указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры

Правительство будет делать свои предложения по недостаточно защищенным объектам критической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, указ о введении временного госуправления на таких предприятиях призван усилить их защиту при атаках БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, зачастую собственники предприятий «не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности». «Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов критической инфраструктуры и объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны»,— сказал представитель президента на брифинге.

Как уточнил пресс-секретарь, ситуацию будут анализировать «в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами». «И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений»,— заверил Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли случаи невыполнения собственниками таких предприятий своих обязанностей и планируется ли усилить меры защиты объектов, представитель президента ответил утвердительно. «Безусловно, планируется усилить»,— сказал он.

24 августа президент Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Документ предполагает, что правительство сможет передавать такие объекты под временное управление, если их владельцы нарушат меры безопасности, в том числе при ударах беспилотников. Первый вице-премьер Денис Мантуров утверждает, что передача под временное управление объектов критической инфраструктуры, нарушающих меры безопасности, не означает национализации или изменения формы собственности. По его словам, указ будет применяться точечно.

Подробности — в материале «Ъ» «Лучшая защита — госуправление».