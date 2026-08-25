Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $88 за баррель впервые с 14 августа

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на торгах в 12:51 мск дешевел на 3,05% — до $87,78 за баррель. В последний раз показатель опускался ниже $88 за баррель 14 августа.

К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре торговался на уровне $82,1 за барелль (-3,42%). Так мировые цены на нефть реагируют на отношение трейдеров к последним экономическим санкциям США против Ирана. По их оценкам, санкционное давление окажет меньшее влияние на поставки сырья, чем военная эскалация, пишет Reuters.