Песков: указ о критической инфраструктуре направлен на безопасность предприятий
Вопросы усиления безопасности на объектах критической инфраструктуры находятся в центре внимания властей в связи с растущей угрозой атак беспилотников. Меры планируется принимать в том числе в рамках указа о возможности введения временного управления на таких объектах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Необходимость дополнительных решений связана с тем, что не все собственники предприятий уделяют должное внимание антидроновой защите, пояснил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, к каким именно предприятиям может быть применен механизм временного управления и когда последуют конкретные решения, пресс-секретарь главы государства пояснил, что ситуация будет анализироваться правительством и профильными ведомствами.
Дмитрий Песков напомнил, что исчерпывающие разъяснения по содержанию указа ранее дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Господин Мантуров отметил, что документ не предполагает национализации или смены формы собственности, а решения будут носить точечный характер и приниматься на самом высоком уровне. По словам господина Мантурова, частные предприятия — важная составляющая экономики и социальной сферы, но их собственники подходят к вопросам безопасности «с разным уровнем ответственности».
Президент Владимир Путин накануне подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
Президент Владимир Путин 7 августа 2026 года провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. В конце июня 2026 года Владимир Путин поручил существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО для отражения ударов ВСУ по критически важной инфраструктуре.
Власти России, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, принимают меры для снижения опасности от атак со стороны Украины. Дмитрий Песков в конце апреля 2026 года, комментируя атаку БПЛА на Екатеринбург, заявил, что Владимир Путин несколько раз в сутки получает сводки об атаках киевского режима и о принимаемых мерах. В начале декабря 2025 года Дмитрий Песков назвал атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры «вопиющим случаем», ссылаясь на атаку на причал Каспийского трубопроводного консорциума.