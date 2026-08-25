Песков: указ о критической инфраструктуре направлен на безопасность предприятий

Вопросы усиления безопасности на объектах критической инфраструктуры находятся в центре внимания властей в связи с растущей угрозой атак беспилотников. Меры планируется принимать в том числе в рамках указа о возможности введения временного управления на таких объектах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Необходимость дополнительных решений связана с тем, что не все собственники предприятий уделяют должное внимание антидроновой защите, пояснил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, к каким именно предприятиям может быть применен механизм временного управления и когда последуют конкретные решения, пресс-секретарь главы государства пояснил, что ситуация будет анализироваться правительством и профильными ведомствами.

Дмитрий Песков напомнил, что исчерпывающие разъяснения по содержанию указа ранее дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Господин Мантуров отметил, что документ не предполагает национализации или смены формы собственности, а решения будут носить точечный характер и приниматься на самом высоком уровне. По словам господина Мантурова, частные предприятия — важная составляющая экономики и социальной сферы, но их собственники подходят к вопросам безопасности «с разным уровнем ответственности».

Президент Владимир Путин накануне подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.