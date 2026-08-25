Bloomberg: производитель смарт-колец Oura запланировал IPO на сентябрь 2026 года

Американо-финская компания Oura Health, производящая умные кольца Oura Ring, собирается провести IPO уже в сентябре 2026 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их данным, компания планирует в ходе размещения привлечь $3 млрд при общей оценке бизнеса в $16 млрд.

Oura Health была создана в Финляндии в 2013 году, сейчас у нее есть офисы в Оулу, Хельсинки и Сан-Франциско. Она производит умные кольца Oura Ring, отслеживающие такие показатели как качество сна и уровень физической активности. Популярность этих гаджетов выросла во время пандемии COVID-19. В ходе очередного раунда финансирования в сентябре 2025 года компанию инвесторы оценили в $10,9 млрд.

В мае Oura Health сообщила, что подала заявку на проведение IPO в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. Она также сообщила, что ее выручка в 2024 году составила $500 млн, в 2025-м — около $1 млрд, и спрогнозировала, что в текущем году приблизится к выручке в $2 млрд.

Яна Рождественская