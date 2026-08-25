Министерство финансов США ввело вторичные санкции против физлиц, организаций и судов, которые, по мнению Вашингтона, помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти, а также приобретать ядерные и ракетные технологии. Под ограничения попали организации из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы. Эти заявления вызвали бурную реакцию в международных СМИ, которые подчеркнули, что Дональд Трамп обратился к экономическим санкциям, оказавшись не в состоянии победить Иран военными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Трамп натравил на Иран Скотта Бессента Президент Трамп ждал почти шесть месяцев, прежде чем предпринять этот экономический шаг. В начале войны США даже поощряли экспорт иранской нефти. Мы прошли долгий путь. На прошлой неделе глава центрального банка Ирана признал, что блокада иранских портов со стороны США привела к полному прекращению экспорта нефти из Ирана. Объединенные Арабские Эмираты также объявили о прекращении всей торговли с Ираном. Господин Бессент заявил, что это «не совпадение». Министерство финансов определило ключевые денежные источники и обходные маршруты (которыми пользуется иранский режим). В их число входят ОАЭ, Ирак, Турция, Малайзия, Катар, Пакистан и прежде всего Китай. Хотя закупкам иранской нефти китайскими нефтеперерабатывающими заводами в настоящее время препятствует блокада США, покупатели по-прежнему проявляют готовность (к сделкам.— “Ъ”). Готовы ли США в своей санкционной политике поднять ставки и, начав с небольших НПЗ, нацелиться на китайские государственные банки и другие учреждения, которые их поддерживают? Министерство финансов предупреждало об этом в апреле, но администрация Трампа пока не совершала никаких действий.

Tehran Times (Тегеран, Иран) Трамп решил запудрить мозги Трамп продолжает пребывать в состоянии крайних геополитических заблуждений. Главное из них — его абсурдное, неоднократно повторяющееся утверждение о том, что Ормузский пролив — один из важнейших морских коридоров в мире — теперь является суверенной американской территорией. Не сумев добиться победы на поле боя, Вашингтон пытается переключить внимание на финансовое удушение. Однако непоколебимая выдержка Ирана нейтрализует эти враждебные меры. Объявленный Трампом «экономический день Д» обернулся очередным провалом, обнажив абсолютную несостоятельность американского силового влияния. Столкнувшись со структурным поражением как на военном, так и на финансовом фронтах, Белый дом прибегнул к классическому плану «разделяй и властвуй» — используя фальсификации в СМИ, психологические манипуляции в соцсети Truth Social и ложные нарративы о таких фигурах, чтобы посеять раздор и замаскировать растущую неспособность Вашингтона на мировой арене.

The Guardian (Лондон, Великобритания) США угрожают суровыми санкциями странам, имеющим экономические связи с Ираном США пригрозили ввести суровые санкции против любой страны или организации, поддерживающей экономические связи с Ираном, надеясь экономическими мерами добиться того, чего до сих пор не удалось достичь военными средствами. Однако неясно, насколько далеко администрация Трампа готова зайти в конфронтации с Китаем — крупнейшим торговым партнером Ирана, который уже сигнализировал об устойчивости к экономическому давлению США и неготовности разрывать связи с союзником. Объявление о вторичных санкциях в отношении Ирана было сделано почти через шесть месяцев после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Изначальные ожидания, что режим в Тегеране рухнет или согласится на требования Вашингтона, провалились. Сторонники жесткой линии, по-видимому, укрепили свои позиции в правительстве в Тегеране и ответили объявлением о закрытии Ормузского пролива. Трамп в ответ ввел контрблокаду в отношении экспорта иранской нефти через пролив, что привело к патовой ситуации, оказывающей глубокое воздействие на мировую экономику.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Как американские санкции против Ирана скажутся на глобальных рынках и потребителях Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых экономических санкциях против Тегерана, описав эти меры как «экономический день Д», в то время как война США против Ирана приближается к отметке шесть месяцев. «Главный пункт заключается в том, что у Ирана, похоже, остается намного меньше пространства для маневра, чем в прошлые годы, когда он мог просто обойти санкции»,— цитирует «Аль-Джазира» геополитического аналитика из Тегерана. «Эти санкции в основном постепенные, но они — часть попыток запугать оставшихся торговых партнеров Ирана и заставить их разорвать связи с ним»,— говорит американский аналитик. Давление на иранский нефтяной рынок — как из-за уже действующих санкций, так и из-за войны — сократило мировые поставки нефти и затронуло страны, покупающие иранскую нефть. Эксперты предупреждают, что, если Иран усилит ответные меры, это сильно ударит по американцам. Объявление о санкциях также оказывает давление на Уолл-стрит и на рынки нефти и золота.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик