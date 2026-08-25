Власти США приостановили заявку Кипра на присоединение к программе безвизового въезда, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Кипрское информационное агентство. Такие изменения были вызваны пересмотром Visa Wavier Program (VWP) Вашингтоном, из-за которого новые страны в программу пока не включают.

Американские власти признали выполнение всех технических условий со стороны Кипра. Речь идет о доступе к биометрическим данным европейских граждан для прохождения пограничного контроля. Несмотря на это, дальнейшее рассмотрение кипрской заявки пройдет уже без каких-либо установленных сроков и по внутренним процедурам США.

Кипр добивается безвизового режима с США с 2023 года. Тогда на пост президента избрался Никос Христодулидис, заявивший, что приоритетом его политики станет отмена визовых ограничений. Наряду с Румынией и Болгарией, Кипр остается одной из трех стран ЕС, не включенных в список американской программы. Остальные 24 государства уже присоединились к VWP, которая дает европейским гражданам возможность посещать США на срок до 90 дней без визы.