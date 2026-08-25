«Аль-Арабия» узнала об идее США снять санкции с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива

США предложили прекратить военно-морскую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак со стороны прокси-группировок страны. Инициативу американской стороны передал властям Ирана командующий армией Пакистана Асим Мунир, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Господин Мунир также предложил иранской стороне возобновить работу над меморандумом о взаимопонимании и подтвердил, что Пакистан занимает нейтралитет в этом конфликте. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сказал, что страна продолжит внутренние консультации и в ближайшее время ответит на предложение США.

Меморандум о взаимопонимании Вашингтон и Тегеран подписали в июне. Согласно документу, стороны должны были за 60 дней провести переговоры и достичь соглашения, снять морскую блокаду и возобновить свободное судоходство через Ормузский пролив. После этого страны обменялись ударами, и Иран ограничил движение через пролив. Накануне США объявили об очередных экономических санкциях в отношении союзников Ирана.