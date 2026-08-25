Правительство упростит договоры на платную медицину с 1 сентября

Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу в России с 1 сентября 2026 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства. Теперь оформить договор на платное лечение можно будет не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также с использованием платформы "Макс". При этом отменяется обязательное требование о подписании документа усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) со стороны потребителя. Договор будет считаться заключенным с момента внесения пациентом частичной или полной оплаты, а все его условия с этого дня не могут быть изменены исполнителем в одностороннем порядке.

Важным нововведением становится обязательное включение в договор уведомления о последствиях несоблюдения рекомендаций врача. Клиника обязана предупредить пациента, что отказ от назначенного режима лечения может снизить качество услуги, помешать ее завершению в срок или негативно сказаться на здоровье. При этом подробные сведения о методах помощи, рисках и ожидаемых результатах теперь предоставляются только по запросу пациента, а не в обязательном порядке.

Кроме того, правила уточняют процедуру при анонимном обслуживании и заключении договора через представителя: в последнем случае обязательно указываются реквизиты доверенности. Разрешено использование как твердой, так и приблизительной сметы, а для оказания дополнительных услуг теперь достаточно простого предупреждения потребителя, без оформления отдельного соглашения. Также закреплена обязанность клиник передавать данные об оказанных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).