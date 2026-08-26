Открыта регистрация на БИОПРОМ-2026

Стартовала регистрация на III Международный форум БИОПРОМ, который состоится 5–6 октября в Геленджике. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия, доступны три категории: «Посетитель» (бесплатное посещение выставки и всех открытых мероприятий деловой программы), «ВИП-участник» и «СМИ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Биопром Фото: пресс-служба Биопром

Участники форума: руководители профильных министерств, представители крупнейших компаний и международные эксперты — обсудят развитие фармацевтики, медицинских и биотехнологических решений, пищевой промышленности, экологических технологий и косметической отрасли.

Тема этого года — «Экосистема высокого качества жизни». Выставочная экспозиция будет представлена на пространстве 7,5 тыс. кв. м, а в рамках деловой программы пройдет около 40 мероприятий, разбитых на пять тематических треков: «Биоэкономика», «Биотехмед», «Иннофуд», «Косметик компонент» и «Экобио».

Среди приглашенных спикеров — первый вице-премьер Денис Мантуров, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, здравоохранения Михаил Мурашко, науки и высшего образования Валерий Фальков, сельского хозяйства Оксана Лут, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент РАН Геннадий Красников, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

В числе участников — ГК «Ростех», «Нацимбио», «Арнест ЮниРусь», Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, «Магнит», Банк ГПБ, ПРОМОМЕД, Сеченовский университет, «Росатом Наука», СИБУР, фонд «Сколково», БИОТЕХНО, ДВФУ, СКФУ, «ХимРар», ГЕНЕРИУМ, «Петровакс-Фарм», «Озон Фармацевтика». Также будут представлены коллективные экспозиции Краснодарского края и Рязанской области.

Ключевым событием станет стратегическая сессия «Экосистема высокого качества жизни» с участием Дениса Мантурова. Она будет посвящена взаимосвязи здоровья населения с качеством окружающей среды, питания, эмоционального состояния и профессиональной сферы. Также ее участники обсудят развитие биоэкономики, превентивной медицины, фармацевтики и внедрение передовых технологий: телемедицины, искусственного интеллекта, синтетической биологии.

Среди тем других мероприятий деловой программы:

инвестиции в биоэкономику;

перспективное топливо для авиации и морского транспорта;

использование данных в биотехе;

масштабирование разработок от лаборатории до рынка;

развитие персонализированной медицины;

интеграция российского медбиотеха в глобальный рынок;

технологическое лидерство в детском и лечебном питании;

халяль-индустрии, управление здоровьем, биологизация химической промышленности.

Отдельный блок будет посвящен итогам реализации стратегии «Фарма-2030» и приоритетов развития отрасли на 2027–2030 годы.

Ассоциация фармацевтических компаний «Инфарма» в этом году поднимет на форуме вопрос интеллектуальных прав, сообщил ее исполнительный директор Вадим Кукава: «Эта проблематика крайне актуальна для компаний—разработчиков инноваций. На профильной сессии мы проанализируем новую статистику патентных нарушений, а также расскажем о вызовах, стоящих перед инновационными фармкомпаниями и путях их преодоления».

Илья Арзуманов