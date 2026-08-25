Жителей Воронежской области призвали пересесть на общественный транспорт из-за ситуации с бензином

Жителям Воронежской области стоит рациональнее относиться к поездкам на личных автомобилях и чаще пользоваться общественным транспортом, считает губернатор региона Александр Гусев. Он допустил, что водителей автобусов придется просить о переработках.

«Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам испытывать меньше стресса в этих очередях. Есть общественный транспорт, и его возможностями нужно пользоваться»,— сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона (прямой эфир шел на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте»).

По словам господина Гусева, ситуация с топливом в регионе стабилизируется не раньше второй половины сентября. В начале месяца губернатор спрогнозировал ее ухудшение, поскольку жители городов вернутся из отпусков и начнут чаще использовать личный транспорт.

На АЗС в Воронежской области сохраняется лимит на отпуск топлива в 30-60 л в одни руки в зависимости от адреса. Залить топливо в канистру нельзя. Власти региона в приоритетном порядке обеспечивают топливом общественный транспорт, школьные автобусы и сельскохозяйственные предприятия.