Крупнейшие банки РФ подняли ставки по трехмесячным вкладам до 19% годовых
С 24 июля по 24 августа 2026 года ставки по депозитам в крупнейших российских банках продемонстрировали разнонаправленную динамику. Согласно индексу вкладов платформы «Финуслуги», в сегменте сроков до 1,5 года средние доходности в 20 банках с наибольшим объемом депозитов физлиц выросли на 0,05–0,38 процентного пункта (п.п.).
Методология расчета индекса «Финуслуг» предполагает анализ вкладов на сумму 100 тыс. руб. на сроке от 3 месяцев до 3 лет в 20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля. В выборку включаются только базовые продукты, доступные всем категориям клиентов, без акционных и комбинированных условий.
Наиболее активные изменения зафиксированы на коротких горизонтах: семь кредитных организаций повысили ставки по трехмесячным вкладам (максимальный рост — до +5,5 п.п.), восемь — по шестимесячным (до +0,8 п.п.). Три банка улучшили условия на годовых и полуторагодовых депозитах, прибавив до 1,9 п.п.
При этом пять банков снизили доходность на тех же сроках (от 3 месяцев до 1,5 лет) — падение составило от –0,2 до –0,5 п.п. На длинных депозитах (2 года и более) также преобладало понижение: пять игроков урезали ставки на 0,13–1,75 п.п. По состоянию на 24 августа разброс максимальных предложений в топ-20 остается широким: самая высокая ставка доступна по трехмесячному вкладу (19%), самая низкая — по трехлетнему (7%).
Повышение ставок по трехмесячным вкладам до 19% годовых в крупнейших российских банках происходит на фоне тенденции к увеличению доходности по краткосрочным депозитам, которая наблюдалась в июне 2026 года, несмотря на прогнозы снижения ключевой ставки. Тогда ставки по вкладам на срок до трех месяцев в 20 крупнейших российских банках выросли с 13,27% до 13,44%.
Банки, включая ВТБ, «Дом.РФ», Альфа-банк и Совкомбанк, начали увеличивать ставки по вкладам с конца июня 2026 года, улучшая условия по депозитам на 0,2-0,5 процентного пункта. Это происходило после решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,25% и на фоне оттока денег с депозитов, который в мае 2026 года составил 550 млрд руб.
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первую декаду августа 2026 года достигла 12,89% годовых, увеличившись на 0,04 процентного пункта. Ставки по вкладам на сроки от трех месяцев до года и более выросли, а по коротким вкладам до трех месяцев ставка снизилась на 0,01 процентного пункта. Для сравнения, рекордно высокий уровень средней максимальной ставки по вкладам был зафиксирован в декабре 2024 года и составлял 22,28%.