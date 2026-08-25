Крупнейшие банки РФ подняли ставки по трехмесячным вкладам до 19% годовых

С 24 июля по 24 августа 2026 года ставки по депозитам в крупнейших российских банках продемонстрировали разнонаправленную динамику. Согласно индексу вкладов платформы «Финуслуги», в сегменте сроков до 1,5 года средние доходности в 20 банках с наибольшим объемом депозитов физлиц выросли на 0,05–0,38 процентного пункта (п.п.).

Методология расчета индекса «Финуслуг» предполагает анализ вкладов на сумму 100 тыс. руб. на сроке от 3 месяцев до 3 лет в 20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля. В выборку включаются только базовые продукты, доступные всем категориям клиентов, без акционных и комбинированных условий.

Наиболее активные изменения зафиксированы на коротких горизонтах: семь кредитных организаций повысили ставки по трехмесячным вкладам (максимальный рост — до +5,5 п.п.), восемь — по шестимесячным (до +0,8 п.п.). Три банка улучшили условия на годовых и полуторагодовых депозитах, прибавив до 1,9 п.п.

При этом пять банков снизили доходность на тех же сроках (от 3 месяцев до 1,5 лет) — падение составило от –0,2 до –0,5 п.п. На длинных депозитах (2 года и более) также преобладало понижение: пять игроков урезали ставки на 0,13–1,75 п.п. По состоянию на 24 августа разброс максимальных предложений в топ-20 остается широким: самая высокая ставка доступна по трехмесячному вкладу (19%), самая низкая — по трехлетнему (7%).